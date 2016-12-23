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23 Aralık 2016 11:04

Düzce’de payını aldı

Düzce’de payını aldı

23 Aralık 2016 11:04

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Düzce’de yapımı tamamlanan tesislerin de yer aldığı 4 milyar lira yatırım bedelli 151 eseri hizmete açtı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen 4 milyar lira yatırım bedelli 151 tesisin içerisinde Düzce’de yatırlarda bulunuyor.
Düzce’de hizmete alınan eserlerin toplam yatırım bedeli 14 milyon TL:
Ülke genelinde hizmete alınan 151 eserden Düzce de payına düşeni aldı. Düzce’de Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’nün tamamladığı 1 adet taşkın koruma tesisi de düzenlenen merasimde hizmete alındı. Tek tesis olarak değerlendirilen 3 adet taşkın koruma tesisi ile Düzce’de 3 yerleşim yeri taşkın zararlarından korunacak. Bütün bu eser ve çalışmaların toplam yatırım bedeli 14 milyon TL.



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