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15 Eylül 2017 13:00

Düzce’de Polis göz açtırmıyor

İçişleri Bakanlığı talimatı ile tüm Türkiye’de yapılan Narko-Sokak 3 uygulamaları kapsamında Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de uygulamalar yaptı.

Düzce’de Polis göz açtırmıyor

15 Eylül 2017 13:00

Uygulamalarda polis suç ve suçlulara göz açtırmadı.


Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ülke genelinde yapılan Narko-Sokak (3) uygulaması ile ilgili olarak, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının yoğun olduğu mahallelerde 2 sabit ve 1 hareketli olmak üzere şüpheli görülen şahıs, araç ve umuma açık yerlerde yapılan uygulama yaptı.


Uygulamalarda 270 şahıs sorgusu yapıldı. 1 şahsa yoklama kaçağı olduğu için tebligat yapıldı. 3 şüpheli şahsa Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak suçundan işlem yapıldı ve şahıslardan 10 gram esrar maddesi ele geçirildi. 100 araç kontrol edildi. 8 araç trafikten men edildi ve 18 bin 235 TL para cezası uygulandı.




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