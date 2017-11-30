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30 Kasım 2017 11:52

Düzce’de Polisten driftçilere darbe

Düzce’nin ana caddelerinde ve ara sokaklarında el freni ile dönen, lastik çektirerek ilerleyerek drift yapan ve trafiği tehlikeye sokan sürücülere ceza yağdırdı.

Düzce’de Polisten driftçilere darbe

30 Kasım 2017 11:52


Düzce Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri savaş açtı. Ekipler drift yapan sürücülerin kullandığı olası güzergahlarda yaptıkları denetimlerde onlarca sürücüyü durdurdu. Araçlarını bağladı.


Düzcelilere trafikte korkulu zamanlar yaşatan driftçilere karşı Düzce Polisi seferber oldu. Düzce Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri ile Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timleri Düzcelileri tehlikeye düşüren sürücülere göz açtırmadı. Ekipler yaptıkları denetimlerde onlarca aracı denetlerdiler. Drift yaptığı ve trafiği tehlikeye düşürdüğünü belirledikleri araçlar üzerinde de uygulama yapan ekipler sürücülere çeşitli maddelerden ceza keserken bir çok araçta trafikten men edildi. Özellikle drift yapan sürücülerin kullandığı belirlenen bulvar, ana cadde ve ara sokaklarda denetim yapan ekipler, Düzcelilerin canlarını tehlikeye sokan sürücülere acımadı.


Uygulamaların ara sokaklar başta olmak üzere Düzce şehir merkezinde devam edeceği de öğrenildi.




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