Düzce’de Ramazan gelenekleri yaşatılıyor

Kentte vatandaşları sahura kaldıran Ramazan davulcuları tek tip kıyafet giyerken Başkan Dursun Ay, “Geleneklerimizi yaşatmaya çalışıyoruz” dedi.

Düzce’de Belediyenin sınavı ile belirlenen 40 kişiden oluşan Ramazan davulcuları mahalleleri gezerek vatandaşları sahura kaldıracak. Kimlik kartı olan davulcular yarım saatten fazla davul çalmayacak. Davulcular, giydikleri kıyafetle Düzce Belediyesi önünden İstanbul Caddesi boyunca yürüyerek hem davul çaldılar hem de maniler söylediler.

Teneke çalmak yok

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, geleneklerin yaşatılması için çalışma yaptıklarını işaret ederek “Bu sene Ramazan davulcularımız belli bir formatta geleneklerimize ve göreneklerimize uygun olarak kıyafetleri ile planlı ve disiplinli bir şekilde davul çalacaklar. Kendileri bu konuyu bize göstermek için geldiler. Geleneklerimize uygun bir şekilde davul çaldırmaya devam edeceğiz. Davulcularımız belli bir disiplin dahilinde yarım saat davul çalacaklar. Çok fazla kimseyi rahatsız etmeden geleneklerimizin devam etmesi için gayret gösteriyoruz. Yaklaşık olarak 40 davulcumuz var. Kılık, kıyafeti her şeyi ile bizim verdiğimiz kartlar ile resmi davulcularımız bu arkadaşlardır. Hepsinin kıyafetleri tam tekmil. Tamamı Osmanlı usulüne uygun kıyafetler. Bizim geleneklerimizi üzerlerinde taşıyorlar. Bundan sonra davulcularımız teneke çalmak ya da değişik elbiselerle değil de Belediyenin verdiği kimlikle davullarını çalacaklar” ifadelerinde bulundu.