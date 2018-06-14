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14 Haziran 2018 11:59

Düzce’de ramazanda kimse yalnız bırakılmadı

Düzce Belediyesi tarafından oluşturulan Ramazan programı kapsamında 15 mahallede kurulan iftar sofralarında toplam 35 bin adet iftar yemeği dağıtıldı.

Düzce’de ramazanda kimse yalnız bırakılmadı

14 Haziran 2018 11:59


Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Ramazan boyunca hazırlanan program kapsamında tüm vatandaşların taleplerini yerine getirdi. 15 mahallede kurulan iftar sofralarında Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay’ın da katılımıyla vatandaşlara toplam 35 bin adet iftar yemeği dağıtıldı. Ayrıca Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından sosyal incelemesi yapılan 250 aileye giyim yardımı yapıldı. Ramazan Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelerin giyim ve çeşitli ihtiyaçlarının karşılandığı çalışma ile aileler ve çocukların talepleri karşılandı.


Ramazan ayında Düzce’de ikamet eden ve öncelikli yardıma ihtiyaç duyan aileler tespit edilerek gıda yardımı amacıyla hazırlanan 7 bin 500 adet alışveriş çeki mahalle muhtarları ile iş birliği içinde yürütülen çalışmalarla ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.




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