Düzce'de saatler 09.05'i gösterdiğinde hayat durdu

DÜZCE (İHA) – Düzce'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Gününde saatler 09.05'i gösterdiğinde sirenlerin çalması ile hayat durdu.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle Anıtpark'ta program düzenlendi. Programa Vali Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Dursun Ay, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Vali Dağlı ve Belediye Başkanı Ay'ın Atatürk anıtına çelenk koymasının ardından, saatler 09:05'i gösterdiğinde kentte hayat durdu ve herkes saygı duruşuna geçti. Ardından ise hep bir ağızdan İstiklal Marşı okundu. Mustafa Kemal Atatürk'ün 80'inci ölüm yıl dönümü düzenlenen etkinliklerle anılacak.