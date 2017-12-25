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25 Aralık 2017 11:58

Düzce’de sabah saatlerinde sis etkili oluyor

DÜZCE(İHA) – Türkiye’yi etkisi altına alan soğuk hava Düzce’de de etkili oluyor.

Düzce’de sabah saatlerinde sis etkili oluyor

25 Aralık 2017 11:58

Hava sıcaklığının sabah saatlerinde eksinin altına düştüğü Düzce’de sabahları sis de etkili oluyor.


Yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alan soğuk hava Düzce’de etkili oluyor. Kar yağışının ardından gece ve sabah saatlerinde hava sıcaklığı eksinin altına düşerken sabah saatlerinde sis de etkili oluyor. Kent merkezinde yer yer görüş mesafesi 20 metreye kadar düşen Düzce’de araçlar trafikte ilerlemekte zorluk çekiyor. İşe gedenler ise soğuk ve sis ile mücadele ediyor. Sis öğlen saatlerinde etkisini azaltırken yerini ise güneşli havaya bırakıyor.




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