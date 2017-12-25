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25 Aralık 2017 15:05

Düzce’de sanayi kültürü oluşmalı

Vali Zülkif Dağlı, Düzce’de mutlaka sanayi kültürünün oluşturulması gerektiğine işaret etti.

Düzce’de sanayi kültürü oluşmalı

25 Aralık 2017 15:05


İlin ekonomik durumunu ve potansiyelini, devam eden yatırımları, istihdam konularını değerlendirmek amacıyla Düzce’nin ekonomik aktörleri, meslek kuruluşları, ilgili kamu ve sivil toplum kuruluşları Düzce Valiliği toplantı salonunda Vali Zülkif Dağlı Başkanlığında bir araya geldi.


Toplantı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Zülkif Dağlı, bir sanayi kurultayının yapılmasını istediklerini dile getirdi. Düzce’nin mutlaka sanayi kültürüne sahip olması gerektiğine işaret eden Dağlı “Bir araya gelme amacımız ilimizdeki sanayi kuruluşlarının durumunu görüşmek. Önlerindeki açmazları görmek. Hep birlikte yapabileceklerimizi planlamak. Sayın Bakanımıza da arz ettik, ilimizde sanayinin durumunu konuşacağımız bir sanayi kurultayı yapmak istiyoruz. Kurultayla ilgili neler yapabileceğimizi konuştuk. İlimizde sanayi kültürünün oluşması gerekiyor. Bunu nasıl oluşturabilirizi tartıştık. İşçilerimizi nasıl daha iyi motive edebiliriz, onların sorunları neler, işverenlerin talepleri neler bunlar gündeme alındı” dedi.


Konuşmanın ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.




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