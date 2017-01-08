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08 Ocak 2017 14:51

Düzce’de Sarıkamış şehitleri soğuk havada anıldı

Düzce’de Sarıkamış şehitleri soğuk havada anıldı

08 Ocak 2017 14:51

Sarıkamış Harekatı şehitleri, soğuk ve karlı havada yapılan yürüyüşle anıldı. Anma yürüyüşü için belediye önünden toplanan Düzceliler, şehitlikte yapılan törenle Sarıkamış şehitlerini andılar.
Düzce Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen yürüyüşe Düzceli vatandaşlar, soğuk ve karlı havaya rağmen büyük ilgi gösterdi. 2 kilometrelik yürüyüş boyunca yürüyüşe katılanlar, “Şehitler ölmez vatan bölünmez, şehidim hakkını helal et bize” sloganları attı. Sarıkamış şehitleri anısına yapılan yürüyüşe; Düzce Jandarma Alay Komutanı Jandarma Albay Yılmaz Özdemir, Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Zeki Yıldırım, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, İl Müftüsü Selami Emen ile gençler ve vatandaşlar katıldı. Belediye önünde başlayan yürüyüş şehitlikte sona erdi. Şehitlikte yapılan törenler ise saygı duruşu ile başladı. Ardından Kur’an-ı Kerim okundu. Program, İl Müftüsü Selami Emen’in yaptığı dua ile sona erdi.
Yürüyüşün sonunda, soğuktan üşüyen katılımcılara Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü personeli tarafından sıcak salep ikramı yapıldı.



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