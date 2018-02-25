Diğer
Kategoriler
25 Şubat 2018 14:46

Düzce’de silahlı kuyumcu soygunu girişimi

Düzce’de bir pasaj içerisindeki kuyumcuya giren soyguncu, karşı koyan iş yeri sahibini ayağından silahla vurup yaralayarak kaçtı.

Düzce’de silahlı kuyumcu soygunu girişimi

25 Şubat 2018 14:46


Olay, sabah Cedidiye Mahallesi Hasan Efendi Sokak İstanbul Caddesi üzerinde bulunan pasajdaki bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şaban Kahriman’a ait kuyumcuya gelen yüzü maskeli ve silahlı bir kişi kuyumcuyu soymak istedi. İş yeri sahibi soyguncunun üzerine yürüyünce boğuşma yaşandı. Soyguncu, Kahriman’ı silahla bacağından vurup, tabancanın kabzası ile de kafasından yaraladı. Daha sonra kaçmaya başlayan şahıs, kayarak elindeki çantayı düşürdü. Soyguncu çantayı bırakarak kaçarken, çevre esnafın yardımına koştuğu Şaban Kahriman olay yerine çağrılan ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Olay yerine gelen Düzce İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, olay hakkında polis ekiplerinden bilgi aldı. Deniz, “Girişimde kalmış anlaşılan, tam netice alınamamış. Yaralanma olayı var. Eşkal belirlendi, takip ediyoruz. İnşallah en kısa sürede yakalayacağız” dedi.


Soyguncunun saldırısına uğrayan Şaban Kahriman’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DÜZCE HABERLERİ
DÜZCE HAVA DURUMU
10
°
C
Yağmurlu
  • Pazartesi
    Yağmurlu
    10°C
  • Salı
    Yağmurlu
    6°C
  • Çarşamba
    Kar Yağışlı
    6°C
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    4°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç