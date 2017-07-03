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03 Temmuz 2017 11:37

Düzce’de Sporcu ordusu yetişiyor

Düzce Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ve her yıl programlanan yaz sporlarına büyük rağbet oluyor.

Düzce’de Sporcu ordusu yetişiyor

03 Temmuz 2017 11:37

Futboldan karateye kadar birçok branşta sporcu yaz spor okullarında yetişiyor.


Düzce Belediyesi tarafından öğrencilerin yaz tatillerini değerlendirerek onları faydalı aktivitelere yönlendirmek amacıyla ücretsiz yaz sporları yapılıyor. Futbol, Basketbol, Voleybol, Satranç, Tenis, Karate, Güreş branşlarında yüzlerce sporcu eğitim alıyor. Nurettin Zafer stadyumu ve spor salonlarındaki çalışmalara futbolda 220, voleybolda 70, basketbolda 120, karatede 60 sporcu katılıyor. 12 Ağustos tarihine kadar sürecek olan çalışmalar sonucunda her bir sporcuya katılım belgesi verilecek. Düzce Belediyespor Kulüp Başkanı Hatun Albayrak Şengüloğlu yaz spor okullarının Düzce’de spor alt yapısı oluşmasında büyük önem oluşturduğunu belirterek, "Düzce’deki tüm spor branşlarında yaz spor okulu açıldı. Burada yetenekli, hevesli sporcular yetişiyor. Hocalarımızın önerileri ile içlerinden büyük bir kısmı kulüplerin alt yapılarına alınıyor. Bunun dışında yüzlerce çocuk ve gencimiz yaz spor okulları sayesinde zamanlarını en iyi şekilde değerlendiriyorlar" dedi.




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