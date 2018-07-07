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07 Temmuz 2018 12:12

Düzce’de Tarım ve İnsan konulu fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleştirildi

DÜZCE(İHA) – Düzce’de Tarımla ilgili duyarlılığı geliştirmek ve tarımın önemi konusunda sosyal ve bireysel ilgiyi artırmak amacıyla düzenlenen 9.

Düzce’de Tarım ve İnsan konulu fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleştirildi

07 Temmuz 2018 12:12

Tarım ve İnsan konulu fotoğraf sergisi düzenlenen törenle açıldı.


Tarımla ilgili duyarlılığı geliştirmek ve tarımın önemi konusunda sosyal ve bireysel ilgiyi artırarak tarımla sanatı fotoğraf karelerinde buluşturmak amacıyla Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının düzenlediği 9. Tarım ve İnsan konulu fotoğraf sergisinin açılışı, Düzce Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünün organizasyonunda alışveriş merkezinde gerçekleştirildi.


Vali Yardımcısı Hasan Ruhi Yaylacı’nın açılışını yaptığı fotoğraf sergisine geniş katılım oldu.


Düzce İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Harun Kabaoğlu, “Bakanlığımızca geleneksel hale getirilen bu organizasyonla Tarım ve İnsan konulu fotoğraf yarışması düzenlenmektedir. Yarışma sonunda ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan eserler Türkiye’nin her ilinde sergilenmektedir. Bizde bugün açılışını yapacağımız ve üç gün boyunca açık kalacak sergimizde 60 adet fotoğraf sergilenecek olup, tüm halkımızı sergiye davet ediyorum" dedi.




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