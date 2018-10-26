Düzce'de temizlik çalışmaları sürüyor

Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon işleri Müdürlüğü ekiplerinin konuyla ilgili yaptığı açıklamada; ''Şehir merkezi ve genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında, ızgara gider şebeke hatları temizlenirken, tıkalı olan noktalar tespit edilerek sorun ortadan kaldırılıyor. Kış aylarında vatandaşların sıkıntı yaşamaması, yağışlı havalarda su birikintileri oluşmaması adına çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz.'' Dedi.