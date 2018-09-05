Düzce’de tıbbi ve aromatik bitkilerin hasadı yapılıyor

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, “Ekilen ve hasadı yapılan tıbbi aromatik bitki türleri birer gelir aracı ve birer kalkınma aracı olacak” dedi.

Düzce Üniversitesi Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü tarafından ihtisaslaşma çalışmaları kapsamında düzenlenen ilk “Hasat Şenliği” Gölyaka ilçesi Hacıyakup köyünde gerçekleştirildi. Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ve protokol üyeleri tarafından Düzce Üniversitesi’nin ihtisaslaşma çalışmaları kapsamında ekimi yapılan Salvia Officinalis (Tıbbi Adaçayı) bitkisinin hasadı gerçekleştirildi.

Hasat sonrasında konuşan Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar iki yıldan bu yana bu çalışmayı yürüttüklerini belirterek “Düzce Üniversitesi olarak iki yıldan bu yana Yükseköğretim Kurulu tarafından yürütülen İhtisaslaşma Programı Üniversitelerin Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması programa dahiliz. Biz de Çevre ve Sağlık alanında ihtisaslaşıyoruz. Sağlık alanında seçtiğimiz alanda geleneksel ve tamamlayıcı tıp. Tabi tıbbi aromatik bitkiler ve bu bitkilerden elde edilecek olan ekstraktların ortaya çıkarılması, çeşitli yağların ve sağlık destek ürünlerin ortaya çıkarılması da bu alt kırılımın en önemli parçasını oluşturuyor” dedi.

“Tıbbi aromatik bitki türleri ile gelir elde edecekler”

Rektör Çakar, tıbbi aromatik bitki üreten çiftçilerin için kalkınma aracı olacağını işaret ederek “Bu süreç nasıl ilerleyecek? Yani bölgesel kalkınma anlamında nasıl ilerleyecek? Gördüğünüz gibi çiftçilerimiz mevcut bölgemizde yetişen en önemli ürün olan fındığı alternatif olarak ya da fındığın alt arazilerinde yani fındık altlarında yetişecek olan alanlarda fındığa tamamlayıcı olarak yetiştirilecek olan tıbbi aromatik bitki türlerini birer gelir aracı, birer kalkınma aracı olarak kullanabilecekler. Biz bunların deneme ürünlerini başlattık. İki yıllık sürecin sonunda yaklaşık 40 çiftçimiz bunu aday oldu. Bugün burada da Gölyaka ilçesi Hacıyakup Köyünde aday olan köylerimizden bir tanesinde Adaçayı, Şevketi Bostan ve Reyhan hasadı yapıyoruz. Bunlar aromatik bitkiler ve bu aromatik bitkilerin de hem ülke genelinde hem de ülkemiz dışında çok önemli bir piyasası ve pazarı var. İnşallah bu bitkiler fındığa alternatif ve fındıktan daha fazla gelir elde etmelerine kolaylaştıracak” şekilde konuştu.

61 üründe kullanılıyor

Rektör Çakar, bitki üretiminin bölgesel kalkınmada önemli rolü olacağını belirterek “Ürettiğimiz 61 çeşit farklı sağlık destek ürünü içerisinde bu bitkileri kullanarak yaptığımız ARGE’ler sonucunda yaygınlaştırılabilirsek bu bitki üretimini bölgenin kalkınması da çok önemli bir ivme yakalamış olacağız. Geçenlerde Akçakoca’nın Davutağa köyünde Rezene hasadı yaptık. Şimdi burada sözünü ettiğimiz bitkilerin hasadını yapıyoruz. Önümüzdeki haftalarda da biberiye hasadı yapacağız” dedi.

Tarım ile yerli ve milli üretime destek

Nigar Demircan Çakar, birçok tarımsal ürünün ithal edildiği bir dönemde yetiştirilen yerli ürünlerin önemli olduğunu ifade ederek “Ihlamuru, biberiyeyi, hatta samanı ve özellikle ilaç ekstresi olarak kullanılan bitki hammaddelerini de ithal ettiğimiz günlerde özellikle yerli ve milli üretimin desteklenmesi kapsamında bu bitkilerin ülkemiz topraklarında Düzce’nin topraklarında yetişmesi çok önemli. Bölge için özellikle içinde bulunduğumuz ekonomik koşullar göz önünde bulundurularak çok önemli olacağını düşünüyoruz. İnşallah çok hayırlı bir işe giriştiğimizi bunun da sonuçlarını aldığımızı görmekten de ayrı bir gurur duyuyoruz” ifadelerinde bulundu.

Gönüllü olan çiftçilere önemli destek

Rektör Çakar üretim modeli olarak ise şu bilgileri verdi; “Öncelikle gönüllü olan çiftçilerimizin gelip toprağını analiz ediyoruz. Ardından akredite laboratuvarlarımız da hangi bitkinin yetiştirilebileceğini analiz ediyoruz, önerilerimizi sunuyoruz hangi bitkinin yetiştiriciliği ile ilgili olarak. Sonrasında ise onun tohumunu veya fidesini temin ediyoruz. Nasıl yetiştirileceği konusunda mihmandarlık yapıyoruz hasadına varıncaya kadar. Alıcımız da burada şu anda. Nereye satılacağını varıncaya kadar biz bu süreçte yol arkadaşlığı yapıyoruz çiftçilerimize. Adaçayını ya kurutulmuş Adaçayı olarak paketlerde ya da Adaçayı yağı ekstresi olarak küçük şişelerde ve numune olarak hem parfüm yapımında hem ilaç sektöründe çeşitli şuruplarda alıcısı olduğunu biliyoruz işte buradan çiftçimiz den çeşitli kanallarla oralara dağıtılacak İnşallah.”