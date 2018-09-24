Düzce'de tınakçılık yapan genç kızın foyası böyle ortaya çıktı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de telefon satışı yapan bir iş yerine giderek alışveriş yapma bahanesiyle tırnakçılık yapan genç kız, iş yeri yöneticisinin dikkati sonucu yakalandı. 100 TL'yi avucuna saklayan kızın foyasının meydana çıkma anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay bugün sabah saatlerinde Düzce merkezinde bulunan İstanbul Caddesi üzerindeki bir GSM şirketi bayisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde telefon satışı yapan GSM şirketi bayisine gelen genç bir kız, aldığı hafıza kartının ödemesi için kasadaki bayana 200 TL uzattı. Kasiyerin verdiği para üstünün eksik olduğunu söyleyen genç kız, parayı tekrar kasiyere geri vermek istedi.. Kasiyerin parayı tam verdiğini söylemesi üzerine genç kız itiraz edince, iş yeri yöneticisi olaya dahil oldu.

Alışveriş bahanesi ise 100 TL'yi avucuna sakladı

Olayın ne olduğunu soran yönetici, kızın parayı eksik aldığını iddia etmesi üzerine kızın elindeki cüzdanı göstermesini istedi. Yöneticinin talebini kabul etmeyen genç kız, cüzdanını vermeyi reddetti. Talebi kabul edilmeyen yönetici, genç kızı kolundan tutup çekerek elindeki cüzdanı aldı. Cüzdanı aldığında genç kızın elini kapattığını gören yönetici, kızın avucunu açtığına eksik olan 100 TL'yi avucuna sakladığını gördü. Parayı kızın avucundan alarak kasiyere veren yönetici, tırnakçılık yapan genç kızı yakalamak istese de genç kız hızla dışarı çıkarak gözden kayboldu.

Tırnakçı kızın foyası işte böyle meydana çıktı

İş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen anlarda, aldığı kart için kasiyere para uzatan genç kız, kasiyerin verdiği para üstünü önce elindeki cüzdanın üzerine koyuyor. Bir süre parayı sayarmış gibi yapan genç kız, daha sonra paraları kasiyere doğru sayarak eksik olduğunu söylüyor. Bu sırada kasaya gelen yönetici ise, genç kızın kolundan tutarak avucuna sakladığı parayı alıyor.

Olayın ardından iş yeri yöneticisinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. Şahsın görüntülerini inceleyen ekipler, kaçan genç kızı yakalamak için çalışma başlattı.