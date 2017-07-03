Düzce’de trafik kazası: 3 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Ankara’dan İstanbul istikametine gitmekte olan Vahit Yurt idaresindeki 54 DY 711 Plakalı kamyon ile yine aynı istikamette gitmekte olan Kemal Aksoy idaresindeki 34 YN 4538 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile araç orta refüje çıkarak durabildi.

Kaza sonrası otomobil sürücüsü Kemal Aksoy, Muhammed Aksoy ve Yaşare Aksoy yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve emniyet ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri 1’i çocuk 3 kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde yapmasının ardından çeşitli hastanelere sevk ederek tedavi altına aldı.

Kaza nedeni ile D-100 karayolu İstanbul istikametine araç trafiği bir süreliğine yan yoldan verildi. Kamyon sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kaza yapan araçların yoldan kaldırılması ile trafik eski akışına geri döndü.