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06 Temmuz 2017 17:38

Düzce’de trafik kazası 4 yaralı

Tem otoyolu İstanbul istikametinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

Düzce’de trafik kazası 4 yaralı

06 Temmuz 2017 17:38


Edinilen bilgilere göre Ankara’dan İstanbul istikametine gitmekte olan Ramazan Çankaya idaresindeki 34 DU 3076 plakalı otomobile, yine aynı gitmekte olan Cem Önal idaresindeki 34 SP 0950 plakalı otomobil Kaynaşlı gişelerine 1 kilometre kala arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobiller güçlükle durabilirken kazada Ramazan Çankaya idaresindeki otomobilde bulunan 4 kişi hafif yaralandı. İhbar verilmesi üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine sevk edilen ekipler hafif yaralanan 4 kişiye ayakta tedavi yapmasının ardından olay yerinden ayrıldı. Emniyet ekipleri kaza yapan sürücülere alkol metreyi üfletirken kazaya neden olan olan Cem Önal’ın 234 promil alkollü olduğu anlaşıldı. Sürücünün ehliyetine 6 ay süre ile el konulurken Önal jandarma ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.




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