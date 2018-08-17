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17 Ağustos 2018 23:42

Düzce’de trafik kazası 8 kişi yaralandı

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde traktör römorkunun yan yatması sonucunda 8 işçi yaralandı.

Düzce’de trafik kazası 8 kişi yaralandı

17 Ağustos 2018 23:42


Alınan bilgiye göre, Akçakoca’nın Çayağzı Köyü Kocabayır mevkiinde mevsimlik işçileri taşıyan Fatma S. (45) idaresindeki traktör, bozuk yolda yan yatması sonucunda Ahmet K. (25), Fatma K. (20) ve isimleri öğrenilemeyen 5 kişi yaralandı.


Yaralılara Akçakoca, Düzce ve Alaplı ilçelerinden gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalelerin yapılmasının ardından, Akçakoca Devlet Hastanesi, Düzce Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.




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