Düzce'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu

Düzce'de Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda, uyuşturucu madde sattığı tespit edilerek gözaltına alınan 4 kişiden 2'si çıkartıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre İl Jandarma Alay Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bolu'da yetiştirilen esrar maddesinin Düzce'de satılmaya çalışıldığı ihbarını aldı. İhbarı değerlendiren jandarma ekipleri araştırmalarını derinleştirdiler. Yapılan araştırma sonucu 4 kişinin Düzce'de uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edildi. Yaklaşık 4 ay boyunca takip edilen şahısların, Bolu'da bir tarlada yetiştirdikleri kenevirden elde ettikleri uyuşturucu maddeleri Düzce'de sattığı belirlendi.

Şüphelilerin evlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda yapılan aramalarda 5 kilo 781 gram satışa hazır esrar ve çeşitli arazilere ekilmiş 53 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakılırken, 2'si ise "Uyuşturucu Madde İmal Ve Ticareti Yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.