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15 Eylül 2017 11:09

Düzce’de uyuşturucu operasyonu

Düzce’de polisin düzenlediği operasyonda çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Düzce’de uyuşturucu operasyonu

15 Eylül 2017 11:09


Edinilen bilgilere göre, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Kalıcı Konutlar Bölgesi’nde uyuşturucu satışı yapan 3 kişiyi takibe aldı. 6 ay süren takip sonrasında 3 kişi polis tarafından düzenlenen operasyonla suçüstü yakalandı. Operasyonda 492 adet extacy hap, satışa hazır 8 fişek esrar maddesi, 1 adet el yapımı 9 mm tabanca ve bu tabancaya ait fişekler, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve bu tüfeğe ait fişekler ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 zanlı, İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgularının ardından Düzce Adliyesi’ne sevk edildi. Şüphelilerin adliyeye sevki sırasında yakınları, görüntü çeken basın mensuplarına saldırdı.




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