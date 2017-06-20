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20 Haziran 2017 11:30

Düzce’de yapımı devam eden Güreş Stadyumu 22 Temmuz’da açılacak

Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş belediye personeli için düzenlenen iftar davetinde yaptığı konuşmada Düzce’de yapılan yatırımlar ve projeler hakkında bilgiler verdi.

Düzce’de yapımı devam eden Güreş Stadyumu 22 Temmuz’da açılacak

20 Haziran 2017 11:30


Düzce Belediyesi personeli için düzenlenen iftar programında konuşan Başkan Keleş Düzce’de yapılan yatırımlar ve projeler hakkında çalışanlara bilgi verdi. Başkan Keleş Kalıcı Konutlar bölgesinde yapımı devam eden Güreş Stadyumunun 22 Temmuz’da bitirileceğini belirterek “Değerli mesai arkadaşlarım, Düzce Belediyesi sadece Düzce’de çalışmıyor. Biliyorsunuz Hakkari’de Yüksekova’da, Suriye’deki ihtiyaç sahibi kardeşlerimiz için tüm gayretimizle çalışıyoruz. Bu yaz Düzce’de hangi çalışmaları yaptığımızdan bahsetmek istiyorum. En büyük sorun olan bozuk yollarımızı tamamen ortadan kaldırıyoruz. Bu yaz itibariyle Düzce’de asfaltsız sokak bırakmıyoruz. Nisan ayından itibaren alt yapıda büyük bir yenileme hareketi gerçekleştirdik. Düzce’nin en önemli eğlence merkezlerinden biri haline gelecek Melen Su Park’da da çalışmalarımız hızla devam ediyor. Yine Melen Su Park içinde boğaz köprülerinin bir minyatürünün yapımı devam ediyor. İki adet güreş salonunu da şehrimize kazandırdık. Bunlardan birinin açılışını yaptık biliyorsunuz. Kalıcı Konutlar’da yapımı devam eden Güreş Stadyumunun açılışını da 22 Temmuz’da gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.




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