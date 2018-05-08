Diğer
Kategoriler
08 Mayıs 2018 18:00

Düzce’de yaşanan patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı

Düzce’nin Cumayeri ilçesinde bir kuru temizleme dükkanında meydana gelen patlama anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Düzce’de yaşanan patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı

08 Mayıs 2018 18:00


Olay, Cumayeri ilçesi Şafak Sokak üzerinde bulunan Enver Keleş’e ait kuru temizleme dükkanında yaşandı. Buhar kazanında yaşanan patlama sonucu dükkanda ve çevresinde bulunan otomobillerde maddi hasar meydana gelirken, iş yeri sahibi Enver Keleş de yaralandı. Yaşanan patlama anı ise iş yeri kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; buhar kazanında yaşanan patlama sonucu, dükkan içerisinde bulunan malzemelerin patlamanın etkisiyle dışarı savrulduğu görülüyor. Daha sonrasında ise, patlama sesini duyarak kuru temizleme dükkanı önüne gelen vatandaşlar ile sağlık ekipleri görüntülere yansıyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DÜZCE HABERLERİ
DÜZCE HAVA DURUMU
18
°
C
  • Çarşamba
    18°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    17°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç