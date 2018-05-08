Düzce’de yaşanan patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı

Olay, Cumayeri ilçesi Şafak Sokak üzerinde bulunan Enver Keleş’e ait kuru temizleme dükkanında yaşandı. Buhar kazanında yaşanan patlama sonucu dükkanda ve çevresinde bulunan otomobillerde maddi hasar meydana gelirken, iş yeri sahibi Enver Keleş de yaralandı. Yaşanan patlama anı ise iş yeri kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; buhar kazanında yaşanan patlama sonucu, dükkan içerisinde bulunan malzemelerin patlamanın etkisiyle dışarı savrulduğu görülüyor. Daha sonrasında ise, patlama sesini duyarak kuru temizleme dükkanı önüne gelen vatandaşlar ile sağlık ekipleri görüntülere yansıyor.