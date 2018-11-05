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Düzce'de yazdan kalma günler değerlendiriliyor

Düzce Belediyesi hava şartları el verdiği süre içinde rahat bir kış geçirmek amacıyla bozuk olan yollarda yama çalışmalarına devam ediyor.


Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kış öncesi bozuk yolların tehlike yaratmaması amacıyla çalışmalarına hız verdi. Çok sayıda yama ekibinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında Aziziye, Burhaniye, Nusrettin ve yine muhtelif mahallelerde, özellikle alt yapı onarımı yapımı için kazılan alanlarda yama çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler toz ve çamuru önlemek amacıyla yama işlemi yaparken kış mevsimi öncesinde yollarda oluşacak çukurların tehlike arz etmemesi için gereken tüm önlemleri alıyor.

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