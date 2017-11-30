Düzce’de yüzme kursuna yoğun talep

Yüzme kursuna şu ana kadar 375 çocuk kayıt yaptırdı.

Düzce’de büyük eksikliklerden biri olan yüzme branşına olan ilgi her geçen gün artıyor. Kalıcı Konutlar Düzce Yüzme Havuzunda verilen kurslara her sene yoğun talep alınıyor. 2017-2018 yılının kış döneminde ise 375 başvuru ile talep patlaması yaşandı. Yaz Spor Okullarının sona ermesinin ardından Kış Dönemi kapsamında açılan yüzme kurslarını Selbi Pehlivan ve Sercan Akbaş veriyor.

Yüzme sporunun Düzce’de en çok sevilen spor dallarından biri olduğunu kaydeden Düzce Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Yüzme Antrenörü Selbi Pehlivan, “3 tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizde yüzmeye çok fazla önem verilmiyor. Ancak biz bu durumu Düzce’de değiştireceğiz. Amacımız 7’den 70’e herkesin yüzmeyi öğrenmesidir. Düzce’nin denize açılan yüzü olan Akçakoca’da her sene yaşanan boğulma vakalarının da önüne geçeceğimize inanıyorum” dedi.

Düzce’de yüzme kurslarına olan ilginin ve talebin her geçen gün arttığını belirten Pehlivan, “Şu anda talep çok yoğun. 375 olan sayı her gün yeni taleplerle artıyor. Düzceliler gerçekten yüzme sporunu çok seviyor. Çocuklarımızın hem iyi bir sporla uğraşması hem de yüzme öğrenmesi çok güzel” ifadelerinde bulundu.

Düzce Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından açılan yüzme kursuyla Düzce’de yüzme bilmeyen kalmayacak gibi görünüyor.