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16 Mayıs 2018 12:29

Düzce’de zabıta Hijyenik değilse ihbarda bulunun

DÜZCE(İHA) – Ramazan ayının gelmesi ile birlikte Düzce’de zabıta ekipleri fırın ve tatlı üretimi yapar yerleri denetledi.

Düzce’de zabıta Hijyenik değilse ihbarda bulunun

16 Mayıs 2018 12:29

Zabıta Müdürü Mehmet Ali Kahraman, yasal üretim yapmayan yada hijyenik olmayan işletmelerle ilgili kendilerine mutlaka ihbarda bulunulmasını istedi.


Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler merkezde gıda denetimi yaptı. Yapılan denetimlerde hijyene dikkat çekildi. Fırın içiresinde un çuvallarının konulduğu yerler hamur tekneleri ve ürünlerin gramajlarına bakıldı.


Denetimler ile ilgili bilgi veren Zabıta Müdürü Mehmet Ali Kahraman, sağlıksız üretim yapan işletmelerin tespitinde ihbar mekanizmasının önemine dikkat çekerek “Biz zabıta olarak halkın esenliği huzuru ve sağlığı için çalışmaya devam ediyoruz. Ramazan öncesinde de denetimler yapılıyordu. Ancak Ramazan’da kaçak pide üretimi yapan yerlerin tespiti için yoğun çaba harcıyoruz. Böylece hem fırıncı esnafımızı koruyoruz hem de halkımızın daha sağlıklı pide tüketmesini sağlıyoruz. Ramazan ayı sonuna kadar sadece denetim için oluşturulan ekip çalışmalarına devam edecek. Benim vatandaşlardan talebim, hijyenik olmadığına inandıkları işyerleri ve resmi üretim yapmayan işletmelerle alakalı bizleri bilgilendirmeleri. Bu ihbarlar bizim duruma anında müdahale etmemizi sağlayacak” ifadelerinde bulundu.


Kahraman kurallara uyan iş yerine sahibine de teşekkür etti.




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