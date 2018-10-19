Düzce'deki banklar bakıma alındı

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların dinlenme alanları olan bankların daha kullanıma elverişli hale getirilebilmesi için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Vatandaşların talepleri doğrultusunda şehir merkezinde ve genelinde ihtiyaca cevap vermeyen bankların tamirine aralıksız devam eden ekipler son olarak Kalıcı Konutlar 13. Bölge deki bankların tamiri ve montaj işlemlerine başladı. Ekipler, vatandaşların konforunu sağlamak için ellerinde gelen gayreti gösterdiklerini belirttiler.