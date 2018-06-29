Düzce’deki oy sayımına itirazlar sürüyor

Yıldız, aradaki farkın kapanmasının mümkün olmayacağını farkın 175 olduğunu söyledi.

24 Haziran seçim sonuçlarına itirazların devam etmesi üzerine MHP Düzce Teşkilatının mücadelesine genel merkezden de destek gelmeye devam ediyor. Ankara’dan gelen Genel Merkez MYK Üyesi Bahadır Alperen’den sonra MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’da Düzce’ye gelerek teşkilata destek verdi.

Yıldız, Düzce’de oyların sayıldığı seçim kurulu önüne gelerek burada partililer ile bir araya geldi. Burada bir açıklama yapan Genel Başkan Yardımcısı Yıldız, aradaki farkın kapanmasının mümkün olmadığını belirterek “Türk milleti pazar günü sandığa gitmiş ve iradesini yansıtmıştır. Bu irade çok açık şekilde tezahür ettiği halde ittifak yaptığımız parti yani Cumhur İttifakı’nın diğer ortağı parti maalesef bir hakkın kullanımı adı altında millet iradesini sakatlamaya yönelik hareketlerde bulunduğu açıktır. Biz elbette herkesin hukukuna saygılıyız. Ancak yapılan iş hukuki tabiri ile bir hakkın suiistimali olarak görülüyor. Çünkü aradaki farkın kapanması mümkün değildir. Açıklamalarda her ne kadar 17 fark dendiyse de bu fark 175’tir. Sayılmayan sandık sayısı 315 civarındadır. Ancak bu sandıklardaki geçersiz oylar tekrar sayılacaktır. Bu farkın kapanması mümkün değildir” dedi.

Yıldız, haklarını kimseye yedirmeyeceklerini belirterek “Bizim milletvekilimiz anasının ak sütü gibi helal oylarla temsilci olarak seçilmiştir. Biz hakkımızı kimseye yedirmeyiz. Herkesin hakkına da saygılıyız. Biz adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz ancak, İl Seçim Kurulu’nun bir an önce karar vermesi gerekiyor. Bu kadar insan bu kadar partili heyecan içinde sonucu beklemektedir. Elbette bir hak kullanılabilir, itiraz yapılabilir ama sırf başkasına zarar vermek adına kullanılıyorsa bunu kanun da kabul etmez. Hakimlerimize ve kurula güveniyoruz. Milletin iradesi yönünde karar çıkacağına eminiz. Bazılarının gösterdiği gibi ittifak partileri birbirine düştü, aralarında husumet çıktı, bu böyle bir şey değil. Bu hak aramadır. Elbette diğer parti de MHP’de haklarını sonuna kadar arayacaktır. Ancak biz haklı olduğumuza inanıyoruz. Çünkü Düzce halkı bizim vekilimizi temsilci olarak seçmiştir. Bunu kimse değiştirmez, inşallah sonuçlarda böyle çıkacaktır” ifadelerinde bulundu. Yıldız daha sonra bir süre partililerle sohbet etti.

Düzce’de, milletvekili genel seçiminin kesin olmayan sonuçlarına göre AK Parti 2, MHP ise 1 vekil çıkardı. AK Parti’nin seçim sonuçlarına itiraz etmesi üzerine Düzce Merkez, Kaynaşlı ve Yığılca’da oylar yeniden sayılırken, diğer ilçelerdeki itiraz süreci sürüyor.