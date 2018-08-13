Düzce’deki parklar kentin çehresi değişiyor

Belediye Başkanı Dursun Ay öncülüğünde Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Destek Hizmetleri Müdürlüğü, kentin görünümünün değişmesi için özellikle park ve havuzlarda ciddi çalışmalar yapıyorlar. İnönü Parkı içerisinde bulunan ve daha önce 3 küçük havuzun yer aldığı alanda, havuz yenilenerek üzerine tahta bir köprü yapıldı. Havuzda ise ördekler beslenmeye başlandı ve içerisine de suda yetişen tropik bitkiler konuldu.

Başkanı Dursun Ay çalışmaları yerinde inceleyerek, “Gördüğünüz gibi İstanbul’dan gelen vatandaşlarımız çok güzel olduğunu söylediler. Bizim güzel olduğunu söylememiz önemli değil, dışardan gelen vatandaşların güzel olduğunu söylemesi. Buradan giriş yaptık, Avni Akyol Parkı’nda, İnönü Parkı’nda çalışmalar yapacağız. Melen Park’ta çalışmalar yapıyoruz, bütün parklarımızı iyileştirmeye ve modernize etmeye çalışıyoruz. Dışardan gelen insanlarımız Düzce’nin çehresinin değiştiğini görecekler. Bunun için çaba sarf ediyoruz. Burada yuvarlak 3 adet havuz vardı çalışmıyorlardı. Burayı komple kaldırdık. Tamir etmek daha zor ve maliyeti yüksekti. Yeni bir format oluşturalım dedik. Bu yapı tamamen belediyenin atölyelerinde yapıldı. Ben çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Melen parkta da aynı şekilde belediyenin personeli ile yapmaya çalışıyoruz. Düzce’nin insanına daha güzel bir şehir ortaya çıkarmaya çalışıyoruz” ifadelerinde bulundu.