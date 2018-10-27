Düzce'deki toplam proje sayısı 279

DÜZCE(İHA) – Düzce'de İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında gerçekleştirildi. Düzce'de proje sayısı 279 olarak açıklandı.

Vali Dr. Zülkif Dağlı Başkanlığında Düzce İl Koordinasyon Kurulu 2018 Yılı dördüncü dönem toplantısı gerçekleştirildi. Vali Dağlı'nın Başkanlık ettiği toplantıya Kaymakamlar, ilçe ve belde belediye başkanları, il müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Zülkif Dağlı “İlimizdeki yatırımların ve sosyo-ekonomik gelişmelerin yerel ve bölgesel kalkınma perspektifiyle değerlendirileceği, bunlara ilişkin sorunların çözülmesinde ve sahip olunan potansiyelin değerlendirilmesinde kuruluşlar arası işbirliği ve koordinasyonun sağlanacak. Nakdi gerçekleşme oranı yüzde 66 oldu. Henüz sezon bitmiş değil hala iş yapılabiliyor. Yıl sonu itibari ile hedefimize rahat bir şekilde ulaşabileceğimizi temenni ediyoruz. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını ilimiz, vatandaşlarımız ve bölgemiz için, hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.

Düzce'de 2018 Yılı dönem sonu ile toplam proje sayısının 279 olduğu, projelerin toplam tutarının ise 4 milyar 101 milyon 165 bin 447 TL. olduğu bildirildi. Şu an kadar projeler için 2 milyar 216 milyon 53 bin 511 TL harcandığı, 2018 yılı ödeneğinin ise 629 milyon 326 bin 443 TL. olduğu aktarıldı.