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22 Haziran 2017 11:18

Düzce’den Halep’e bayram hediyeleri yola çıktı

Düzce Belediyesi Halep Kemmune Şefkat Çadırkenti için hazırlanan Ramazan Bayramı hediyeleri yola çıktı.

Düzce’den Halep’e bayram hediyeleri yola çıktı

22 Haziran 2017 11:18


Suriye Halep’de kurulan “Düzce Belediyesi Kemmune Şefkat Çadır Kenti”nde yaşayan savaş mağdurlarına Ramazan Bayramı öncesinde hediyeler hazırlandı. Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan hediye paketlerinde gıda, giyim ve çocuklar için çeşitli oyuncaklar yer alıyor. Ramazan Bayramı öncesinde sahiplerine ulaşacak paketler giderek artan çadırkent nüfusu için bin 500 kişilik hazırlandı. 150 paket gıda kolisinin bulunduğu hediyelerde çocuklar, gençler ve yetişkinler için çeşitli giyim malzemeleri de hazırlandı.


Öte yandan Düzce Belediyesi tarafından kısa bir süre içinde çadırkentte yaşayan çocuklar için uygun bir alan belirlenerek Düzce’de kullanılan oyun parklarından bir grubun aynısı inşa edilecek.




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