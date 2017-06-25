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25 Haziran 2017 17:30

Düzceli Alimlerin türbeleri açıldı

Düzce Belediyesi tarafından inşa edilen Kürtzade Mehmet Efendi ve Hafız Hasan Şen türbelerinin açılışı yapıldı.

Düzceli Alimlerin türbeleri açıldı

25 Haziran 2017 17:30

Açılışta düzenlenen mevlitte Türkiye birincisi hafızlar Kur’an ziyafeti verdi.


Düzce Belediyesi tarafından inşa edilen Düzceli alimlerden ve Hafız Hasan Şen mezarının türbe açılışı gerçekleştirildi. İlk açılış şehir mezarlığındaydı. Düzceli alimlerden Hafız Hasan Şen mezarının türbe açılışı Bakan Faruk Özlü, ve protokol eşliğinde yapıldı.


İkinci açılış ise Aydınpınar caddesinde bulunan Kürtzade Mehmet Efendi türbesinde yapıldı. Bakan Faruk Özlü, protokol ve vatandaşların katılımı ile gerçekleştirilen açılışta mevlit okutuldu, dualar edildi.


Türbe açılışlarında, Türkiye birincisi hafızlar Kur’an okudu. Ünlü hafızlar eşliğinde dualar edildi.




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