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06 Haziran 2018 12:51

Düzceli arıcılar bilinçli üretime yönlendiriyor

Düzce Üniversitesi, Sağlık ve Çevre Alanlarında İhtisaslaşma Programı kapsamında Düzce ili Arı Yetiştiricileri Birliği ile işbirliği protokolü imzalayarak bölgesel kalkınmaya destek olmayı sürdürüyor.

Düzceli arıcılar bilinçli üretime yönlendiriyor

06 Haziran 2018 12:51


Düzce Üniversitesi rektörlük makamında gerçekleştirilen imza törenine Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Düzce İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cafer Kaba, Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Meral Kekeçoğlu ve DAGEM Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Pınar Göç Rasgele ve Birlik temsilcileri katıldı.


Rektör Nigar Demircan Çakar ve Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cafer Kaba tarafından imzalanan protokol ile Düzceli arıcılara profesyonel arıcılığa geçiş konusunda destek sağlanacak. Bal dışında arı sütü, polen, propolis gibi diğer arı ürünlerinin üretimi konusunda teşvik edilecek arıcılara, Düzce Üniversitesi tarafından gerektiği durumlarda eğitimler de verilecek. Düzce İli Arı Yetiştiricileri Birliği ile birlikte bilimsel çalışmalar yürütecek olan Düzce Üniversitesi; Birlik’in hali hazırdaki ürünleri veya yeni geliştirilecek ürünlerinin ihtiyaç duyacağı analizler ve geleneksel tıbbi ürün ruhsatı için gerekli çalışmaları ikili anlaşmalar çerçevesinde öncelikli olarak gerçekleştirecek. Düzce Üniversitesi’nin ihtisaslaşma çalışmaları kapsamında gerçekleştirmeyi düşündüğü arıcılık yaygınlaştırma faaliyetleri için gönüllü arıcıların temini ve seçimi de protokol gereğince Birlik vasıtası ile seçilecek. Düzce Üniversitesi, işbirliği protokolü ile arıcıları bilinçli üretime yönlendirerek katma değer oluşturan çalışmalara öncülük ediyor.




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