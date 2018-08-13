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13 Ağustos 2018 13:56

Düzceli bilardocu Savaş Bulut 3. oldu.

15 Temmuz Şehitlerini Anma 3 Bant Bilardo Özel Türkiye Şampiyonası’nda Düzceli sporcu Savaş Bulut üçüncü oldu.

Düzceli bilardocu Savaş Bulut 3. oldu.

13 Ağustos 2018 13:56


Kocaeli’nde organize edilen 15 Temmuz Şehitlerini Anma Özel Türkiye Şampiyonası’nın final karşılaşması Gölcük 3 Bant Bilardo Kafe Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.


272 sporcunun katıldığı dev organizasyona Türkiye’nin en iyi oyuncuları katılırken nefes kesen müsabakalara sahne oldu. Düzceli sporcu Savaş Bulut yarı finalde Soner Taş’a kaybederek 272 sporcudan turnuvayı 3. tamamladı.


Usta bilardocu Savaş Bulut, “Hatay ve ardından Gölcük’ten de üçüncü olarak ilimize kupayla döndüğüm için mutluyum. Her iki turnuvada da yarı finallerde gerçek performansımı gösteremedim. Sanırım biraz kondisyonumu ve konsantrasyon düzeyimi artıracak çalışmalar yapmalıyım. Yine de Düzce’mizi başarı ile temsil ettiğim için mutluyum. Umarım Ekim ayında Batman’da yapılacak Türkiye Şampiyonası’ndan da madalya ile dönebilirim" ifadelerinde bulundu.




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