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11 Ağustos 2018 11:28

Düzceli çiftçilere müjdeli haber

Düzce’de, geçtiğimiz haziran ve Temmuz aylarında yaşanan dolu ve fırtına sebebiyle bahçeleri yüzde 30’un üzerinde zarar gören toplam 752 çiftçinin kredi borçları ertelendi.

Düzceli çiftçilere müjdeli haber

11 Ağustos 2018 11:28


Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında, Düzce’de 2018 yılı Haziran ve Temmuz aylarında meydana gelen dolu ve fırtına sebebiyle ürünleri ve ekilişleri zarar gören çiftçilerin borç erteleme dilekçeleri İl ve İlçe Müdürlüklerince alınırken, ÇKS ve Bakanlık diğer kayıt sistemlerine kayıtlı olup hasar oranları yüzde 30’un üzerinde olduğu anlaşılan Merkez İlçesinden 102, Akçakoca İlçesinden 601, Gölyaka İlçesinden 39, Yığılca İlçesinden 10 olmak üzere İl genelinde toplam 752 çiftçinin talebi dikkate alındı.


Çiftçilerin T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararları kapsamındaki kredi borçları Düzce İl Hasar Tespit Komisyonunun kararı ile ertelendi.


Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Harun Kabaoğlu, borç erteleme talepleri uygun görülen çiftçilerin 3 Eylül 2018 tarihine kadar borçlu oldukları Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine dilekçe ile müracaat etmeleri gerektiğini bildirdi.




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