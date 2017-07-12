Düzceli güreşçiler Kırkpınar’a gitti

Güreşler 14 Temmuz Cuma günü başlayacak.

Bu sene 656’ıncısı yapılacak olan Tarihi Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşlerine Düzce Belediyesi Haşim Keleş İhtisas Kulübünden 36 güreşçi katılacak. Düzce Belediye Başkan Vekili Salih Keskinli ile Belediye Başkan Yardımcısı Murat Caymaz, belediye önünden güreşçileri uğurladılar. Başkan Vekili Salih Keskinli Düzce Belediyesi Güreşçilerinden Kırkpınar’da dereceye girmelerini beklediklerini belirtti.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, er meydanına çıkacak pehlivanlar, 16 Temmuz Pazar günü 2017 yılının Tarihi Kırkpınar başpehlivanı olabilmek için mücadele edecek.

Geçen yıl bin 969 pehlivanın katıldığı Kırkpınar’da bu sene 2 binin üzerinde pehlivanın er meydanına çıkması bekleniyor. Ayrıca Kırkpınar’da geçen yıl 56 olan başpehlivan güreşlerinde, bu yıl pehlivan sayısı 62’ye çıktı.

Kurallar gereği, altın kemerin sürekli sahibi olunması için bir başpehlivanın üst üste üç kez "Kırkpınar Başpehlivanı" unvanını alarak altın kemeri takması gerekiyor.

Başkan Aydın: Bu yıl Kırkpınar çekişmeli olacak

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Kırkpınar’ın yağlı güreş turnuvalarının zirvesi olduğunu belirterek, "Bu yıl, Kırkpınar Yağlı Güreşlerimiz çok heyecanlı ve çekişmeli olacak. Tüm vatandaşlarımızı bu heyecan dolu güreşlerimize izlemeye davet ediyorum. Turnuvaya katılacak tüm güreşçilerimize de başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bu yıl yapılacak güreşlerin 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümüne denk geldiğini kaydeden Aydın, "Geçtiğimiz yıl 15 Temmuz’da ülke olarak büyük bir badire atlattık. Çok şehit verdik, çok canımız yandı ancak Allah’ın izniyle bu musibetten de zaferle ayrılmayı bildik. 15 Temmuz’da şehit düşen kardeşlerime Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve sabır diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.