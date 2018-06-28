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28 Haziran 2018 13:25

Düzceli güreşçiler Zonguldak’ta

Düzce Belediyesi Haşim Keleş Güreş İhtisas Kulübü güreşçileri Zonguldak’ta düzenlenen Küçük Minikler Grekoromen Grup Müsabakası’na katılıyor.

Düzceli güreşçiler Zonguldak’ta

28 Haziran 2018 13:25


Düzce Belediyesi Haşim Keleş Güreş İhtisas Kulübünün 11, 12 ve 13 yaş grubu güreşçileri Zonguldak’ta düzenlenen müsabakalarda Düzce’yi temsil ediyor. Türkiye şampiyonasında ilk basamak olan Küçük Minikler Grekoromen Grup Müsabakasında ilk 8’e ya da 16’ya giren güreşçiler 7-12 Ağustos tarihleri arasında Ankara’da düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonasına gitmeye hak kazanacak. Daha önce İzmir’de düzenlenen grup karşılaşmalarında serbest stilde 7 sporcu Türkiye şampiyonasına gitmek üzere hak kazanmıştı.




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