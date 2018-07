Düzceli Kadın Girişimciler’den Pekcan ve Hisarcıklıoğlu’na ziyaret

Düzce İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Yasemin Karslıoğlu, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu İl Başkanlarının katılımları ile gerçekleştirilen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’a tebrik ziyaretine katıldı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğu’na yeniden Başkan seçilmesinden dolayı tebrik ziyaretinde bulunan İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanları, daha sonra hep birlikte Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ziyaret esnasında yaptığı konuşmasında, Türkiye’nin gücünün yarısı kadınların geçmişte oyun dışı tutularak heba edildiğini belirterek, "Ekonomiye kadın eli değecek. Türkiye’nin zenginleşmesi serüvenine kadınlar şimdi daha fazla destek olacak" dedi. Hisarcıklıoğlu TOBB camiasından bir ismin de yeni kabinede yer almasının kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

Salondaki kadın girişimcileri ayakta alkışlayan ve kendilerine teşekkür eden Pekcan’a 81 ilin Kadın Girişimciler Kurulu Başkanları da aynı şekilde ayakta alkışlayarak karşılık verdi. Pekcan, "81 ilden gelen cesur yürekli kadın girişimci yoldaşlarım, evinize hoş geldiniz. Sizin Bakanlığınız, biz buraya hep beraber geldik, her beraber başarılı projelere imza atacağız. Her zaman, her gün tüm çalışmalarımız, fikirlerimiz beraber olacak. Önerilerinize, sorunlarınıza açık olacağız ama buraya sorun yığmayacaksınız. Sorunlarınızı çözüm önerileriyle beraber getireceksiniz." ifadelerini kullandı.

Sadece girişimci kadınların değil, iş hayatındaki kadınların da erkeklere göre temsil edilme oranının çok düşük olduğuna dikkati çeken Pekcan, dünyanın refah düzeyinin artması için yönetici ve karar verici pozisyonlarda kadınların varlığının ve güçlerinin artırılması gerektiğinin altını çizdi.