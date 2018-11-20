Düzceli MuayThai sporcuları madalya ile döndüler

DÜZCE(İHA) – Uluslararası MuayThai federasyonu İFMA ve Türkiye MuayThai Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen Uluslararası EMF Avrupa Open Cup şampiyonasında Düzce'yi en iyi şekilde temsil ettiler.

Uluslararası MuayThai federasyonu İFMA ve Türkiye MuayThai Federasyonu tarafından düzenlenen Uluslararası EMF Avrupa Open Cup Antalya 10 bin kişilik spor salonunda 28 ülke ve bin 50 sporcu 40 milli takım Antrenörünün görev aldı. Avrupa'nın en büyük 3. organizasyonunda Düzce adına Milli takımda yarışan 75 kg Hasan Çetin (B) klasta finalde Macar rakibi Zoltann Nardelottii'ye puanla kaybederek şampiyon oldu. 2019 dünya ve Avrupa elemesine katılmaya hak kazandı. Yine Goldfit81 Düzcespor kulüp 48 kg Betül Yılmaz (A) klasta Fransız rakibi Myriame Djedidi ye puanla yenilerek şampiyon olurken 2019 Milli takıma girmeyi garantiledi. 60 kg Düzce MuaytThai spor kulüp Yakup Koz (B) klasta şampiyon oldu, Enes Su, Mehmet Yaşar, Galip Çekik turnuvaya çeyrek finalde veda etti.

MuayThai Milli takım Antrenörü olarak ta ülkemiz adına sporculara Muhammet Bişgin eşlik ederken Bişgin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Turnuvada ilimizi başarıyla temsil etmemizi sağlayan bizlere inanarak desteklerini esirgemeyen teşekkür ediyorum. Milli takımda yarışan bütün sporcularımıza başarılar diliyorum” dedi.