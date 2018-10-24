Düzceli Şehidin evi bayraklarla donatıldı

DÜZCE(İHA) – Erzincan ili İliç ilçesinde devriye görevi yapan askerlerin içinde bulunduğu aracın şarampole yuvarlanması sonucu şehit olan Düzceli Uzman Çavuş Furkan Kaplanbaba'nın baba evi bayraklarla donatıldı.

İliç İlçesi'nde askeri aracın şarampole yuvarlanması sonucunda 1 asker şehit oldu 2 asker yaralandı. Kazada hayatını kaybeden Düzceli Uzman Çavuş Furkan Kaplanbaba'nın Düzce Kalıcı Konutlar 14. Bölgede bulunan baba ocağı Türk Bayrakları ile donatıldı.

Düzce Valiliği tarafından görevlendirilen hocalar şehidin evinin önünde dualar okurken, baba Yahya Kaplanbaba ve şehidin kardeşi Mustafa Kaplanbaba taziyeleri kabul etti.

Düzce Valiliği'nden cenaze ile ilgili yapılan açıklamada ise “24 Ekim 2018 günü sabah saatlerinde Erzincan ili İliç İlçesi Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Uzman Çavuş Furkan Kaplanbaba, Kemah ilçesi istikametinden İliç ilçesi istikametine seyir halinde olan aracın kaza yapması sonucu yaralanmış, olay yerinde ve İliç Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimizin naaşı 25 Ekim 2018 Perşembe günü Cedidiye Camiinde Saat 13.00'de öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası, Düzce Şehitliğine defnedilecektir. Şehidimizin ailesine ve yakınlarına sabır, yaralı askerlerimize şifa dileklerimizle, Düzce'mizin ve milletimizin başı sağ olsun” denildi.

Şehit Uzman Çavuş Furkan Kaplanbaba'nın lise çağlarından bu yana asker olmak için hevesli olduğu Düzce Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra üniversite sınavlarına girmediği ve askerlik görevini yaptıktan sonra Uzman Çavuş olmak için askerde kaldığı öğrenildi.