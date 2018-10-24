Düzceli uzman çavuş şehit oldu

Erzincan'ın İliç İlçesi'nde resmi plakalı kamyonetin şarampole uçması sonucu meydana gelen kazada Düzceli Jandarma Uzman Çavuş Furkan Kaplanbaba şehit oldu.

Kaza; Erzincan İliç İlçesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Jandarma Uzman Çavuş Çağrı Adıyaman idaresinde ki 24 ER 151 askeri plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda şarampole yuvarlandı. Kazada, kamyonette bulunan Düzceli Jandarma Uzman Çavuş Furkan Kaplanbaba hayatını kaybetti.

Şehit Uzman Çavuş Furkan Kaplanbaba'nın Kalıcı Konutlar Yeşiltepe Mahallesi 113. Sokaktaki baba evine acı haber sabah saatlerinde İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Zeki Yıldırım tarafından verildi. Şehit uzman çavuşun cenaze merasimi ile ilgili olarak daha sonra bilgi verileceği bildirildi.