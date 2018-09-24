Düzceliler doğa yürüyüşünde

Etkinlikte Pürenli Yaylasıyla Balıkla yaylası arasındaki mesafe protokol eşliğinde yüründü. Etkinlikte Düzce Yürüyüş rotaları kitabı ve “ Yüzde 100 Doğadasın” tişörtlerinin dağıtımı yapılarak Düzce Mobil Uygulamasının İnternetsiz çalışma özelliği kullanılarak yürüyüş gerçekleşti.Yürüyüşe Düzce Valisi Dr Zülkif Dağlı,Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay ve Mudurnu Taşkesti Belediye Başkanı Efrayim Özdemir'de katıldı.

Düzenlenen yürüyüş programında konuşma yapan Düzce Valisi Dr Zülkif Dağlı “Bu manada yaylarımızı hep birlikte görüyoruz. Buralar nasıl daha fazla turizme kazandırılabilir. Kaldı ki biz İstanbul'dan buraya gelip burada kamp yapanları buraları bilenleri görmüş olduk. Amacımız buraları çok daha iyi tanıtmak. Düzce olarak çok stratejik bir konumdayız. Bu etkinlik artacak devam edecek ve ilimizi hem yakın çevredeki turizme kazandırmak ama asıl bir amacımız da Körfez ülkelerine dönük turizmine nasıl açabiliriz çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Yurtdışında körfez ülkelerin fuarlarına da katılıyoruz. İlimizi turizme açmak için hep birlikte uğraşıyoruz" dedi.