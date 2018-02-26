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26 Şubat 2018 12:40

Düzceliler hafta sonu düzenlenen kermeste buluştu

Düzce Belediyesi ve AK Parti Düzce Kadın Kolları iş birliği ile “Afrin Harekatında Görev Yapan Mehmetçik”e destek için düzenlenen dev kermeste tüm Düzce bir araya geldi.

Düzceliler hafta sonu düzenlenen kermeste buluştu

26 Şubat 2018 12:40


Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay’ın eşi Nursel Ay ve AK Parti Düzce Kadın Kolları Başkanı Güler Güneş’in öcülük ettiği kermese tüm kurum ve kuruluşların yanı sıra Sivil Toplum Kuruluşları, siyasi parti temsilcileri, dernekler, okullar ve öğrenciler de destek verdi. Kermesin açılış gününde Düzce Valisi Zülkif Dağlı, eşi Nurgül Dağlı, Düzce Milletvekilleri Ayşe Keşir, Fevai Arslan, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, eşi Nursel Ay, Düzce İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, Çilimli Belediye Başkanı Muhsin Yavuz, STK, siyasi parti ve dernek başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.


Kermesin açılış kurdelesini kesen protokol üyeleri törenin ardından Mehmetçiğe destek amacıyla kermeste satış yaptı. Soğuk ve yağmurlu havaya aldırış etmeyen Düzceliler kermese yoğun ilgi gösterdi. Kermes hakkında açıklama yapan Düzce Valisi Zülkif Dağlı Düzceli her koşulda Mehmetçiğin yanındadır diyerek “askerlerimize, güvenlik kuvvetlerimize en azından biz de buradayız yalnız değilsiniz demek için toplandık. Buradaki coşkuyu görüyoruz. Türkiye’nin her yerinde bu coşku var. İnanıyorum ki askerimiz bu savaşta galip gelecek. Oradaki teröristleri inlerinden çıkarıp oraları temizleyip sahiplerinize teslim edeceğiz” dedi.


Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay da açıklamasında sınıra yapılan ziyaret ve cephedeki askerlere destek etkinliklerinden söz ederek “Perşembe gününden itibaren başladığımız bu programa Kilis’te Hatay’da devam ettik. Oradaki ziyaretlerimizin ardından şimdi de tüm Düzce olarak askerimize, polisimize destek olmak için bir araya geldik. Tüm halkımıza duyarlılığından dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.


Kermesin içeriği ve hazırlıklar hakkında açıklamalarda bulunan Düzce Belediye Başkanı Nursel Ay da destek veren tüm kurumlara teşekkür ederek “kermesimiz bu yağmura bu soğuğa rağmen çok güzel geçiyor. Halkımız çok güzel ilgi gösterdi. Bunun başlangıcını zaten biliyorsunuz AK Parti Kadın Kolları Başkanımız Güler hanım ile birlikte biz de Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu göstermek için ne yapabiliriz diye düşündük. Dualarımız hep onlarla ama istişare ederken büyük bir kermes düşündük. Bunun için de Düzceli tüm hanımlarımız, STK’larımız, dernekler, siyasi partiler ve dernekler hepsine gittik. Onlar da gönülden katkıda bulundular. Sağ olsunlar büyük ilgi gösterdiler. Kısa bir süre içinde yaptığımız hazırlıklarla bu kermesimizi açtık. Soğuk havaya rağmen ilgi çok yoğun, güzel bir şekilde devam ediyor. Nasıl Mehmetçiğimiz soğuk hava zor şartlarda mücadele ediyorsa biz de her şartta onların yanında olduğumuzu gösteriyoruz. Ayrıca bazı okullarımızda çocuklarımız kermes için harçlıklarını toplayıp gönderdiler, askerlerimiz için mektup yazdılar. Onları bu hassas düşüncesi için özellikle tebrik ediyorum. Okul müdürlerimiz topladıkları parayı bize teslim etti. Biz de yerine ulaştıracağız inşallah. Sonuçları da güzel olacak inşallah. Tüm katılımcılara ve alış veriş yapan herkese teşekkür ediyorum” dedi.




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