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27 Ağustos 2018 13:58

Düzceliler Kızılay’a 252 kurban bağışı yaptı

DÜZCE(İHA) – Düzceliler Kızılay’ın Kurban Bereketi 1 yıl sürsün kampanyasına yoğun ilgi gösterdiler.

Düzceliler Kızılay’a 252 kurban bağışı yaptı

27 Ağustos 2018 13:58

Bağışçılar yurt içi ve yurt dışı olmak üzere 252 adet Kurban bağışında bulundular.


Türk Kızılayı tarafından Kurban Bayramı öncesinde başlatılan Kurban Bağışı kampanyasına Düzceliler yoğun ilgi gösterdiler. Kızılay Düzce Şubesi tarafından kent merkezinde kurulan standa ve şube gelen Düzceliler Kurban Bereketi 1 yıl sürsün diyerek bağışta bulundular.


Vatandaşlar bağışlarını daha çok yurt dışı için yaptılar. Yurt içi için 62 adet, yurt dışı için ise 190 adet bağış yapıldı.


Kızılay Düzce Şubesi Başkanı Kemal Demir, bağış yapanlara teşekkür etti.




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