Düzceliler nostaljiye doydu

Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Açık Hava Sinema Günleri” 15 Temmuz Şehitler Parkında ilk gün gösterimini yaptı. Türk sinemasının efsanelerinden Selvi Boylum Al Yazmalım ile galası yapılan sinema günlerine Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, eşi Nursel Ay, meclis üyeleri ile çok sayıda vatandaş da katıldı. Nostaljik film makaraları, sandalyeler ve beyaz perde ile nostaljik bir ortamda film izleyen Düzceliler etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etmeyi ihmal etmedi.