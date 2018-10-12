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Düzcelilere aşure ikramı

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay’ın eşi Nursel Ay , Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Seçil Acar , Kulüp Başkanı Hatun Albayrak Şengüloğlu ,Kulüp Başkan Yardımcısı Orhan Altanlar kulüp antrenör ve oyunculara aşure ikram etti.

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay'ın eşi Nursel Ay , Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Seçil Acar , Kulüp Başkanı Hatun Albayrak Şengüloğlu ,Kulüp Başkan Yardımcısı Orhan Altanlar kulüp antrenör ve oyunculara aşure ikram etti.


Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay'ın eşi Nursel Ay, "Muharrem ayının herkese sevgi, saygı, beraberlik ve barış getirmesini diliyorum. Aşure tadımız daim olsun. Allah kabul etsin" dedi.


Aşure ikramından sonra Düzce Belediyespor Erkek Voleybol ve Basketbol takımı Bayan Basketbol takımı sporcuları ve teknik ekip toplu hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

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