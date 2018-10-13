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Düzce'nin güvercinli meydanları çocukların ilgi odağı oldu

Birçok şehirde bulunan ve şehirlerin simgeleri haline gelen güvercinli meydanlar kervanına Düzce’de katıldı.

Birçok şehirde bulunan ve şehirlerin simgeleri haline gelen güvercinli meydanlar kervanına Düzce'de katıldı. Cedidiye meydanındaki güvercinler, özellikle çocukların ilgi odağı oldu.


Düzce Cedidiye meydanında İstanbul Eminönü meydanını aratmayan görüntüler yaşanıyor. İstanbul deyince ilk akla gelen yerlerden Eminönü meydanı gibi Düzce Cedidiye Meydanı da güvercinlerin meskeni haline geldi. Günün her saatinde belediye meydanına inen güvercinler, hem Düzce'nin simgesi haline geldi hemde çocukların ilgi odağı oldu. Sabah saatlerinden itibaren meydana inerek yiyecek arayan güvercinleri Düzcelilerde elleriyle besliyorlar.


Çocuklarına hayvan sevgisi aşılamak isteyen anne ve babalarında ilgi odağı olan güvercinler, belediye meydanını da vazgeçilmezlerinden oldu. Çocukların simit ve poğaçalarla besledikleri güvercinler ise verilen yem ve yiyecekleri iştahla yiyorlar. Güvercinleri elleriyle besleyen çocuklar hayvan sevgisini öğrenerek kuşlarla eğlenceli vakit geçiriyor.

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