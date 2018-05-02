Düzcenin otları sağlık hazinesidir

“4. Düzce Otları Tyche Bereket Festivali” Düzce Belediyesi ve Düzce Üniversitesi iş birliği ile düzenlenen Düzce Otları Çalıştayı ile start aldı. Çalıştayın açılış oturumuna Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, YÖK Akademi Kadın Çalışmaları Birimi Üyesi ve Düzce Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Funda Sivrikaya ile uzmanlar katıldı. Açılış konuşmasını yapan Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Düzce’nin doğal hayatının düzenlenen etkinlik sayesinde geniş kitlelere ulaşacağını belirterek, “Düzce’nin doğasında kendiliğinden yetişen birbirinden farklı ot çeşitleri ile hem bir yemek kültürü hem de doğal yaşam kültürü oluşmuştur. Elimizde olan bu hazineyi en iyi şekilde değerlendirmeli ve işlemeliyiz. Bilim dünyasının tedavisinde çalışmalar yaptığı kanser hastalığına habitatlar ile çözüm bulmak ve hatta tamamen iyileşme sağlamak mümkün oluyor, araştırmalarda görüyoruz. O yüzden bize sunulan bu şansı herkesle paylaşmalıyız diye düşünüyorum. Düzce’nin otları tüm Türkiye’ye şifa ve lezzet kaynağı olacak” dedi.

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Funda Sivrikaya Şerifoğlu’nun üstlendiği Düzce Otları Panelinde DÜ Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş, ‘Tıbbi Amaçlı Kullanılan Bitkisel Droglar ve Geleneksel Tıp Ürünlerinin Eldesi’, DÜ Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmi Aksoy ‘Süs ve Tıbbi Bitkiler Üretiminde Düzce Üniversitesi Botanik Bahçesi Örneği’ ve DÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ernaz Altundağ Çakır ‘Düzce Semt Pazarlarında Yemeklik Bitkiler’ başlıklı konularda bilgiler aktardı. Soru-Cevap bölümü ile Başkan Dursun Ay’ın panele katkı sağlayan uzmanlara teşekkür belgesi takdim etmesinin ardından panel sona erdi.