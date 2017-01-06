Diğer
Kategoriler
06 Ocak 2017 12:58

Düzce’nin tanıtımı için Suyu Takip Edin edin filmi çekildi

Düzce’nin tanıtımı için Suyu Takip Edin edin filmi çekildi

06 Ocak 2017 12:58

Doğum Marmara Kalkınma Ajansı tarafından Düzce’nin tanıtımına yönelik “Suyu Takip Edin” temalı tanıtım filmi çekimleri tamamlandı.
MARKA tarafından Düzce’nin yerelde ve dünya genelinde tarihi ve turistik yerlerinin tanıtılması, iş yatırım ortamı ve ilin çekiciliğini arttırmak üzere profesyonel bir çalışmanın bulunmasını amacı ile yaptırılan “Suyu Takip Edin” temalı tanıtım filmi çekimleri tamamlandı.
Düzce tanıtım filmi Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak üç farklı dilde çevrilmiş ve yine Düzce’nin il genel tanıtımı, Düzce’nin turizm bölgelerinin tanıtımı ve Düzce il tanıtım klibi olmak üzere toplamda üç farklı dilde yedi tanıtım filmi hazırlandığı bildirildi.
MARKA’dan konu ile ilgili yapılan açıklamada Düzce İl Tanıtım Filmi “Suyu Takip Edin” teması doğrultusunda oluşturulan senaryoya istinaden farklı mevsimlerde görüntüler alınarak hazırlandığı bildirildi.
Hazırlanan görüntüler Düzce’deki tüm kamu kurumları, yerel yönetimler ve kuruluşların kullanımına açık olarak tutulmakta.
Filmlerin www.marka.org.tr internet sitesi, MARKA youtube ve facebook kanallarında yayınlanmakta olduğu aktarıldı.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DÜZCE HABERLERİ
DÜZCE HAVA DURUMU
2
°
C
Yoğun Kar Yağışı
  • Cumartesi
    Yoğun Kar Yağışı
    2°C
  • Pazar
    Hafif Kar Yağışlı
    -2°C
  • Pazartesi
    Kar Yağışlı
    -2°C
  • Salı
    Kar Yağışlı
    2°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç