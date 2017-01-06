Düzce’nin tanıtımı için Suyu Takip Edin edin filmi çekildi

Doğum Marmara Kalkınma Ajansı tarafından Düzce’nin tanıtımına yönelik “Suyu Takip Edin” temalı tanıtım filmi çekimleri tamamlandı.

MARKA tarafından Düzce’nin yerelde ve dünya genelinde tarihi ve turistik yerlerinin tanıtılması, iş yatırım ortamı ve ilin çekiciliğini arttırmak üzere profesyonel bir çalışmanın bulunmasını amacı ile yaptırılan “Suyu Takip Edin” temalı tanıtım filmi çekimleri tamamlandı.

Düzce tanıtım filmi Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak üç farklı dilde çevrilmiş ve yine Düzce’nin il genel tanıtımı, Düzce’nin turizm bölgelerinin tanıtımı ve Düzce il tanıtım klibi olmak üzere toplamda üç farklı dilde yedi tanıtım filmi hazırlandığı bildirildi.

MARKA’dan konu ile ilgili yapılan açıklamada Düzce İl Tanıtım Filmi “Suyu Takip Edin” teması doğrultusunda oluşturulan senaryoya istinaden farklı mevsimlerde görüntüler alınarak hazırlandığı bildirildi.

Hazırlanan görüntüler Düzce’deki tüm kamu kurumları, yerel yönetimler ve kuruluşların kullanımına açık olarak tutulmakta.

Filmlerin www.marka.org.tr internet sitesi, MARKA youtube ve facebook kanallarında yayınlanmakta olduğu aktarıldı.