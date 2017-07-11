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11 Temmuz 2017 15:01

Düzce’nin toprağı kahraman şehide gönderildi

Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Arnavutköy Belediyesi işbirliğiyle İstanbul’dan başlatılan 15 Temmuz şehit ve gazilerini anmak amacıyla gerçekleştirilen "Şehit Ömer Halisdemir Bisiklet Turnuvası" turuna katılan bisikletçileri AK Parti Düzce Teşkilat Başkanı Okan Acar ve Gençlik Kolları Başkanı Fazlı Koç, Düzce sınırında karşıladı.

Düzce’nin toprağı kahraman şehide gönderildi

11 Temmuz 2017 15:01


AK Parti Düzce Teşkilat Başkanı Okan Acar, Şehit Ömer Halisdemir’in şehitliğine götürülecek olan Düzce’nin toprağını Şehit Ömer Halisdemir Bisiklet Turnuvası’na katılan sporculara verdi. İstanbul’da Arnavutköy Vadi Park’ta başlatılan turnuvada sporcular bisikletleri ile yol güzergahındaki illere uğrayarak her ilin kendi toprağını Şehit Ömer Halisdemir’in huzuruna götürecek.


Sakarya’dan Düzce il sınırına gelen sporcuları da AK Parti Düzce Teşkilat Başkanı Okan Acar, Ar-Ge Başkanı Şinasi Tuzluoğlu ve Gençlik Kolları Başkanı Fazlı Koç karşıladı. Karşılamada konuşan Acar, “ 15 Temmuz şehitlerimizi bu millet hiçbir zaman unutmayacaktır. Türk ve dünya tarihine altın harflerle kazınan bu milletin direnişi yüzyıllar sonra da hatırlanacaktır. Kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir’in cesareti ve ülke sevdası ile bugün sizin gibi gençler, bir ilden bir ile rahatça pedal çevirebiliyor. Bu ülke sizler ve Ömer Halisdemir’ler gibi gençler olduğu sürece ilelebet ayakta kalacaktır. Sizleri bu etkinliğinizden dolayı tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.


Sporcular, AK Parti heyetine plaket takdim ettikten sonra Düzce’nin toprağı Şehit Ömer Halisdemir’in şehitliğine götürülmek üzere teslim edildi.




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