Düzcespor Başkanı Muzaffer Leblebici veda etti

Lig takımlarından Düzcespor’da, Nisan ayı başında başkanlığını alarak sezon sonuna kadar getiren Muzaffer Leblebici, yapılacak genel kurulda aday olmayacağını açıkladı.

Lig takımlarından Düzcespor’da kongre süreci başladı. Nisan ayında Cihat Algün’ün istifası ile yerine gelen Düzcespor Başkanı Muzaffer Leblebici yeni dönemde aday olmayacağını açıkladı. Artan iş yükü sebebiyle Düzcespor’a zaman ayıramayacağı korkusuyla böyle bir karar aldığını belirten Başkan Leblebici Düzcespor için harcadığı paraları da hibe ettiğini de ifade etti. Muzaffer Leblebici yazılı olarak yaptığı açıklamasında “Saygıdeğer Düzceliler, 1967 yılından beri kıymetli bir miras gibi bu günlere getirilen Düzcesporumuz, Düzcemizin ileri gelenleri, siyasi erkanımız ve siz değerli fahri hemşehrilerimizin teveccühü ile bir süredir bizlere emanetti. 5 Nisan gibi yakın bir tarihte üstlendiğimiz başkanlık döneminde dua, sabır ve inançla 18 yılın ardından bu şehirde play off heyecanını yaşamak da bizlere nasip oldu. Üstelik yönetim, teknik ekip değişiklikleri ve transfer yasağıyla zor bir sezon yaşayan takımımız, Play Off’ta final oynayarak bu şehre bambaşka bir coşku yaşattı. Şahsım ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım da 2 ay gibi kısa bir sürede görevini layıkıyla yerine getirmeye çalıştı. Bu sürede Düzcespor için harcadığım her kuruşun kulübümüze bağış olduğunu ve asla tarafımdan temlik sürecinin başlatılmayacağını da belirtmek isterim. Şimdi ise Düzcesporumuzu yeni başarılara imza atacağı yepyeni bir sezon bekliyor. Bu noktada önceliğimiz Düzcesporumuzun yeni sezondaki akıbetidir. Bizler de mevcut yönetim olarak bir an evvel yeni yönetimin oluşturulması ve transfer sürecinin hızla başlatılması, geç kalınmadan teknik yapının şekillenmesi için 13 Haziran 2018 Çarşamba günü saat 16:00’da Gençlik Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda Olağan Genel Kurulun yapılmasına karar verdik. Bilinmelidir ki Düzce’ye, spora ve kulübümüze olan desteğimiz her zaman sürecektir. Ancak günden güne artan iş yoğunluğum dolayısıyla Düzcespor’a yeni sezonda gerekli zamanı ve özveriyi ayıramama endişesindeyim. Bu sebeple, Düzcespor’un yeni sezondaki başarısı adına genel kurulda başkanlık için aday olmayacağım. Ancak görevi devralacak yeni başkanımızın ve yönetimimizin her zaman destekçisi olacağımı belirtmek isterim. Düzcespor, bu şehrin ilelebet koruyacağı ve gelecek nesillere kıymetli bir miras gibi aktaracağı bir değeridir. 2 ay öncesinde bu değeri emanet alırken ne kadar gururluysam aynı gururu Düzcespor’a gönül vermiş bir başka yönetime görevimi devrederken de yaşayacağım. Zorlu sezonun kritik döneminde şahsıma güvenerek Düzcespor gibi köklü bir takımı bana emanet eden Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Dr. Faruk Özlü, Düzce Valimiz Zülkif Dağlı, Düzce Belediye Başkanı Sayın Dursun Ay ve AK Parti İl Başkanı Sayın Hikmet Keskin’e şükranlarımı sunuyorum. Yolun sonuna yaklaşırken devraldığım bir takımda birbirimizi tanımak için yeterli zamanımız olmadığı halde, Düzcesporumuz için uyum içinde çalışma gayreti gösteren yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 18 yılın ardından Play Off şansı yakalayarak Düzce’ye yıllar sonra böylesine büyük bir heyecanı yaşatan, şehrin kenetlenmesine vesile olan futbolcularımıza ve teknik heyetimize tek tek teşekkür ediyorum. Hiç şüphesiz ki bu başarının mimarlarından biri de Düzcespor taraftarı. Kar, yağmur, uzak yakın dinlemeden sezon boyunca takımını destekleyen taraftarımıza ve Düzcesporumuzun geleceğine yön veren siz değerli basın mensuplarımıza da teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.